В Петербурге задержали псевдоспецназ, который устраивал захват ради розыгрыша

В Петербурге полиция задержала группу людей, которые переодевались в форму силовиков и устраивали розыгрыши за деньги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное управление МВД.

Операцию провели после обращения регионального управления Росгвардии. Там сообщили, что в городе действует частная фирма, организующая шоу с захватом людей лжесотрудниками силовых ведомств.

Задержание прошло на одной из автомобильных заправок Петербурга, где остановился микроавтобус с ряжеными спецназовцами. Автомобиль заблокировали уже настоящие полицейские и сотрудники Росгвардии.

По словам представителя МВД, задержаны два человека. Их могут привлечь за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов. Наказание по этой статье — штраф от 1000 до 1500 рублей и конфискация одежды и знаков различия.

Для розыгрышей актеры использовали бронежилеты, маски, форму с шевронами силовых структур, а также имели при себе охолощенные пистолеты Стечкина.

«Фонтанка» сообщает, что задержаны были четыре человека: водитель микроавтобуса, двое мужчин, переодетые в форму, и девушка-оператор, которая снимала розыгрыш-захват на видео.