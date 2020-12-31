Минприроды: мусорные полигоны не соответствуют экологическим требованиям в 18 регионах России

Полигоны для хранения отходов не соответствуют экологическим и санитарным требованиям в 18 регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова.

Козлов подчеркнул, что министерство будет сотрудничать с Генпрокуратурой для решения проблем с мусорными полигонами. «Здесь много работы предстоит вместе на региональном уровне», — заявил он.

В качестве одной из проблем министр выделил увеличение протяженности полигонов. Зачастую, как отметил Козлов, площадь мусорных полигонов растет без веских на то причин и без согласования. В связи с этим у Минприроды есть «вопросы к руководителям» регионов.