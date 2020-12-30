Том Круз построит киностудию на сверхсекретной военной базе, чтобы снимать фильмы во время пандемии

Американский актер Том Круз начал строительство киностудии, предназначенной для съемок в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил The Sun.

По информации издания, новая студия появится на территории сверхсекретной военной базы в Великобритании. Она будет оборудована в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в графстве Суррей на юге Англии.

Круз рассчитывает перенести производство седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» из Ливсдена на безопасную киностудию. К этому решению его подтолкнула необходимость дважды прерывать съемки фильма из‑за положительных тестов на COVID-19 у членов команды.