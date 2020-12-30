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Великобритания и ЕС подписали торговое соглашение по Брекзиту

Семён Гудошников
Сегодня в 22:38

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о сотрудничестве Британии с ЕС после Брекзита. Незадолго до этого документ был подписан главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Соглашение также было одобрено британской палатой общин, 521 голосом против 73. Теперь для вступления в силу его должны утвердить палата лордов и королева Елизавета II.

Всего стороны подписали три соглашения — о торговле и сотрудничестве, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Документы были подписаны за день до дедлайна. В ближайшие два месяца они будут работать без ратификации, пока по ним не пройдет голосование в Европарламенте, намеченное на 28 февраля.

Формально Британия вышла из Евросоюза 1 февраля 2020 года, но фактически в этот день ничего не изменилось — старые правила продолжили действовать до конца переходного периода, то есть до конца года. Если к этому моменту соглашения достичь бы не удалось, сторонам пришлось бы перейти к пошлинной торговле, что привело бы к убыткам как для Лондона, так и для Брюсселя.

Великобритания состояла в Евросоюзе на протяжении 47 лет. В 2016 году большая часть жителей страны на референдуме проголосовала за выход из блока. Изначально он был намечен на 31 октября 2019 года, но затем дату сдвинули.

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