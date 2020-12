Новогодняя музыка может быть вредна для психического здоровья

Прослушивание новогодней музыки может быть вредно для психического здоровья. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на ученых.

Такие композиции, как «All I Want for Christmas is You» Мэрайи Кэри и «It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas» Майкла Бубле поначалу могут поднимать настроение, но при повторном прослушивании начинают вызывать скуку, раздражение и даже огорчение.

По словам издания, подобные треки напоминают слушателем о стрессовых факторах праздничного сезона, например, необходимости дополнительных трат. Кроме того, одна и та же музыка перенасыщает мозг информацией.

В 2011 году Consumer Reports провел опрос жителей США, который показал, что 23% американцев боятся праздничной музыки. Клинический психолог Линда Блэр называет рождественские песни психически истощающими.

«Люди, работающие в магазинах, должны отключать рождественскую музыку, потому что, если они этого не делают, это действительно мешает сосредоточиться на чем‑то другом. Вы просто тратите всю свою энергию на то, чтобы не слышать то, что вы слышите», — считает она.

Издание рекомендует избегать когнитивной усталости, меняя плейлисты и контролируя громкость проигрывания музыки. Также Business Insider советует заменить новогодние треки зимними ароматами, например, сосны или корицы — они тоже помогут поднять настроение.