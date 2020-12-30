Uniqlo передал «Ночлежке» и фонду «Старость в радость» четыре тысячи комплектов термобелья

Производитель одежды Uniqlo передал благотворительным организациям «Ночлежка» и «Старость в радость» более четырех комплектов термобелья из коллекции теплосберегающего нижнего белья HEATTECH. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Uniqlo.

Волонтеры «Ночлежки» уже раздали часть одежды нуждающимся на стоянках ночного автобуса в Москве. Кроме того, раздача термобелья нуждающимся людям будет проходить через консультационные службы «Ночлежки» в Москве, «Пункты обогрева» и «Ночной приют» в Санкт-Петербурге до 31 декабря.