Исследование: женщины-руководители справляются с кризисом лучше мужчин

Женщины на руководящих постах лучше справляются с кризисом в период пандемии, чем мужчины. Об этом пишет Harvard Business Review со ссылкой на исследование консалтинговой компании Zenger/Folkman.

Авторы работы проанализировали оценки 454 мужчин и 366 женщин топ-менеджеров, составленные их клиентами и прямыми подчиненными с марта по июнь этого года. Руководителей оценивали по 19 компетенциям, которые наиболее сильно влияют на бизнес-результат (к примеру, как они проявляют инициативу, развивают и мотивируют других).

Выяснилось, что женщины получили более высокие результаты по 13 компетенциям и в целом их оценивали как эффективных лидеров чаще, чем мужчин. Причем разрыв между мужчинами и женщинами оказался больше по сравнению с прошлогодним исследованием. Это может говорить о том, что женщины в целом лучше справляются с кризисом, считают авторы статьи.

Одной из причин большей эффективности женщин-руководителей исследователи называют высокий уровень вовлеченности их непосредственных подчиненных. Согласно опросу, сотрудники в период кризиса придают особое значение навыкам межличностного общения — умению мотивировать, эффективно выстраивать диалог, сотрудничать и работать в команде. Респонденты оценивали эти навыки у женщин в среднем выше, чем у мужчин.

Ранее банк для предпринимателей «Точка» выяснил, что в 2020 году более прибыльными были бизнесы, основанные женщинами. По мнению специалистов, «женский» бизнес вырос за счет салонов красоты и парикмахерских, которым правительство разрешило летом возобновить работу.