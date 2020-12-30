Из‑за закисления океанов увеличились половые органы рыб

У некоторых видов рыб увеличились репродуктивные органы из‑за закисления океанов. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи выяснили, что у изменения наблюдались у рыб умеренного климата. Морские жители тем самым смогли увеличить свою репродуктивную функцию и увеличить популяцию.

«Теплые океаны поглощают около трети углерода, попадающего в атмосферу в результате выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океанов», — отметил ведущий автор статьи профессор Иван Нагелькеркен из Института окружающей среды Университета Аделаиды.

Эксперты использовали данные о естественных вулканических подводных выбросах CO2, чтобы сравнить экосистемы с уровнями CO2, которые прогнозируются на конец этого века, с сообществами рыб, живущими при нынешних «нормальных» уровнях CO2. Ученые выяснили, что самцы некоторых видов рыб больше едят из‑за увеличившейся биомассы в связи с закислением океана. Самки не стали больше питаться, однако снизили свою физическую активность, чтобы сохранить энергию и перенаправить ее на увеличение яичников. Вместе с тем другие, менее доминирующие, виды рыб не демонстрируют рост репродуктивной активности.

Ранее специалисты Мурманского морского биологического института выяснили, что на побережье Арктики в Мурманске снижается популяция птиц. За 20 лет колония моевок на полуострове Рыбачий снизилась с 50 до 32 тыс. пар. Количество тонкоклювых кайр упало с 1500 до 350 особей, а толстоклювых кайр — с 1300 до 92 особей.