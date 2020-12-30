«Зарядье» проведет онлайн-фестиваль. На нем выступят «Хадн Дадн», The Hatters и Антоха МС

Парк «Зарядье» проведет онлайн-фестиваль под названием «Заря Z». Он пройдет с 1 по 7 января. Трансляцию можно будет посмотреть на странице парка в соцсети «ВКонтакте», сообщил.

На фестивале выступят группы «Хадн Дадн», The Hatters, «Папин Олимпос», «Радар», Drummatix, а также Антоха МС и Эрика Лундмоен. Концерты музыкантов пройдут в новом пространстве «Зарядья» — Северном тоннеле.

Также во время фестиваля выйдут семь выпуском проекта Mint Music Home с интервью артистов. Их можно будет найти в группе «Зарядья» в «ВКонтакте» и на ютьюб-канале Mint Music Home.