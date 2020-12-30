Роскомнадзор задействовал ИИ для поиска незаконной информации

Роскомнадзору удается проверять больше 11,7 млн текстовых материалов в сутки и определять незаконный контент с точностью до 85% с помощью софта с искусственным интеллектом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В частности, программа способна обнаруживать «наркотический контент», а также публикации с детской порнографией и призывами к суициду.

Обработанную незаконную информацию система направляет для проверки экспертам. Эффективность их работы, по данным Роскомнадзора, с помощью нейросети повысилась в 14 раз.

Ранее Госдума приняла законопроет об обязанности владельцев соцсетей самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Не допускается распространение информации, которая содержит неуважение к власти или призывы к массовым беспорядкам. 30 декабря закон подписал президент Владимир Путин