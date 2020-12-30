Взрывы в Йемене, новый клип Басты и другие новости дня

В России за сутки выявили 26 513 случаев коронавируса. Скончались 599 пациентов.

Парламент Аргентины одобрил легализацию абортов. До этого прерывать беременность в стране можно было лишь в случае изнасилования или при угрозе жизни матери и ребенка.

В йеменском аэропорту разорвались три минометных снаряда после прилета нового правительства страны. Позже еще один взрыв прогремел в районе президентского дворца «Эль-Маашик», куда эвакуировали правительство.

Специалисты «Вышки» и Института социологии РАН провели опрос и выяснили, что 43% россиян испытывают одиночество. Показатель высокий, но не критичный, отмечают исследователи.

Самыми популярными вакансиями у россиян в 2020 году стали охранник, водитель и уборщица. В топ также попали бухгалтер, продавец, грузчик, сварщик, администратор и курьер.

Honda прекратит поставки автомобилей в Россию в 2022 году. К 2025 году концерн планирует полностью сосредоточиться на выпуске электромобилей.

В США зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Это произошло в штате Колорадо.

Олег Тиньков откроет свой благотворительный фонд. Он займется донорством, но каким именно, пока неизвестно.

Вышел трейлер сериала «Супермен и Лоис». Премьера шоу запланирована на 23 февраля 2021 года.

Новый роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин» выйдет в следующем году. Сюжет, точная дата выхода и другие подробности пока неизвестны.

«Яндекс» вместе с группой «Хадн дадн» выпустил ролик, в котором поздравил всех с Новым годом. В видео звучит песня «Мы сегодня дома».

У Басты вышел клип на песню «На маяке». Масло Черного Тмина представил видео на трек «Ayaz», снятое Айсултаном Сеитовым.

31 декабря в прокат выходит классический мультфильм «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки. Билеты можно купить на сайте «Афиши».

«Афиша» и «Рамблер/касса» подготовили новогодние подарки за покупку билетов в своих приложениях с 30 декабря по 10 января. Розыгрыш призов пройдет 15 января.