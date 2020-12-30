Премьер-министр России сыграл на синтезаторе песню крокодила Гены

Премьер-министр России Михаил Мишустин сыграл на синтезаторе песню крокодила Гены. Это случилось в Тверской области, куда глава правительства приехал, чтобы поздравить пятилетнюю Надю Столпник. Об этом сообщил ТАСС.

Мишустин узнал о мечте девочки в ходе благотворительной акции «Елка желаний». Надя просила у Деда Мороза музыкальный инструмент. Премьер признался, что сам мечтал когда‑то о синтезаторе, и пообещал лично выбрать его для Нади.