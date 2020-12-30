Премьер-министр России сыграл на синтезаторе песню крокодила Гены

Премьер-министр России Михаил Мишустин сыграл на синтезаторе песню крокодила Гены. Это случилось в Тверской области, куда глава правительства приехал, чтобы поздравить пятилетнюю Надю Столпник. Об этом сообщил ТАСС.
Мишустин узнал о мечте девочки в ходе благотворительной акции «Елка желаний». Надя просила у Деда Мороза музыкальный инструмент. Премьер признался, что сам мечтал когда‑то о синтезаторе, и пообещал лично выбрать его для Нади.
Вскоре он действительно подарил девочке инструмент, а вместе с ним — конфеты и куклу, которую Надя назвала Ксюшей. Вместе с ребенком премьер-министр исполнил несколько песен из советских мультфильмов.
Мишустин взял с Нади слово, что она посмотрит мультфильм «Бременские музыканты», а с ее папы — что он поможет девочке, которая надеется пойти в будущем в музыкальную школу, научиться играть на синтезаторе.