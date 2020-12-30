Житель Нью-Джерси оказался в тюрьме из‑за системы распознавания лиц. Она перепутала его с вором

Житель Нью-Джерси Ниджир Паркс провел десять дней в тюрьме из‑за ошибки системы распознавания лиц. Она перепутала мужчину с вором, ограбившим сувенирный магазин в штате Вирджиния, сообщил The New York Times.

Полицейские в городе Вудбридж не смогли задержать на месте преступления темнокожего преступника. Он предъявил сотрудникам правоохранительных органов поддельные документы, а затем сбежал, чуть не задавив полицейских своей машиной.

Офицеры проанализировали фото водительских прав, которые показал им вор, с помощью системы распознавания лиц. Она ошибочно указала на Ниджира Паркса, который в момент ограбления находился почти в 50 км от места происшествия.

Несмотря на это, а также на то, что Паркс никогда не водил автомобиль, дело дошло до суда. Невиновному мужчине пришлось отстаивать свою непричастность к преступлению с помочью адвокатов — на их услуги у него ушло 5 тыс. долларов.

В ноябре 2019 года суд закрыл дело в отношении Паркса. Теперь же мужчина намерен судиться с полицией: он обвиняет правоохранителей в незаконном задержании, незаконном аресте и нарушении его гражданских прав.

Случай Паркса, как отмечает издание, не единственный в истории США. Также известно о еще двух людях, задержанных из‑за ошибки системы распознавания лиц. Другие пострадавшие, как и Паркс, являются афроамериканцами.