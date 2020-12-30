В Москве на новогоднюю ночь закроют Красную площадь

Московские власти ограничат вход на Красную площадь с 18 часов 31 декабря. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

В московском МВД отметили, что ГУМ-каток на Красной площади будет работать 31 декабря до 19.00.

Закрытие площади объяснили «обеспечением соблюдения введенных ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей».

Власти призвали москвичей избегать массовых скоплений людей все новогодние каникулы.

В середине декабря Сергей Собянин заявил, что комендантский час в Москве на зимние праздники вводить не будут. Не станут также ограничивать продажу алкоголя и количество людей при встречах.