Великобритания впервые предоставила убежище небинарному человеку

Великобритания впервые присвоила статус беженца небинарному человеку, поскольку на родине — в Сальвадоре — жизни Артура Бритни Джостара угрожает опасность. Об этом сообщает Guardian.

Джостар родился мужчиной, но с возрастом стал относить себя к небинарным персонам — людям, которые не придерживаются ни традиционно феминной, ни традиционно маскулинной модели поведения. К ним принято обращаться во множественном числе — «они».

В Великобританию Джостар переехали в октябре 2017 года. Поводом для этого стало ежедневное насилие со стороны местных жителей, в том числе полицейских.

В одном из инцидентов в Сан-Сальвадоре Джостара остановила группа правоохранителей. «Один из полицейских начал спрашивать о моих волосах. Он говорил, что я ненормальный, что они хотят научить меня быть мужчиной. После этого они ударили меня кулаком в грудь и повалили на землю», — рассказали Джостар.

По словам беженца, в Сальвадоре небинарные люди подвергаются большой опасности. Они боялись возвращаться обратно, так как там им могло грозить насилие и даже смерть.

Убежище Джостару предоставили не сразу. В 2018 году суд отклонил их первых иск, поскольку счел, что поведение полицейских — простое проявление дискриминации. На последнем заседании судья признала, что произошедшее с Джостаром — нападение на почве гомофобии.