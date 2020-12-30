Гаспар Ноэ выпустил короткометражку для Saint Laurent. В ней снялась Шарлотта Рэмплинг

В клипе девушка начинает убегать из ночного леса, услышав собачий лай. Они прибегает в особняк, где встречает других девушек, после чего они приходят в театральный зал, где смотрят сольное выступление актрисы.

Роль артистки на сцене исполнила кавалер ордена Британской империи Шарлотта Рэмплинг. В видео звучат два трека: «I Feel Love» Донны Саммер и версия этой песни в исполнении Сэма Смита, на которую сделал ремикс французский электронщик SebastiAn.

В этом году в прокат вышел новый фильм Гаспара Ноэ «Вечный свет» («Lux Æterna»). Главные роли в нем исполнили Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль. Вот что про картину написала «Афиша»: «Это грандиозный пранк, щелбан Годару, Карлу Теодору Дрейеру, Достоевскому <…>, издевательство над самой структурой кинематографа, с отсылками к средневековому ведовству и чужим фильмам на ту же тему, а еще картина о том, что кинопроизводство — это настоящий ад безо всякого чистилища перед этим».