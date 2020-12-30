Ведущий Fox News раскритиковал Гарри Стайлза в платье. Пользователи твиттера вступились за певца

Арройо призвал Стайлза придерживаться мужской моды и носить, по крайней мере, штаны. Наряд артиста он назвал вещами, которые «мы не хотим в 2021 году».

Ведущий Fox News Раймонд Арройо раскритиковал образ Гарри Стайлза на обложке ноябрьского Vogue. На ней певец позирует в белом платье, поверх которого надет черный пиджак.

«Гардероб, меняющий гендерные аспекты, не смотрится остро или артистично, ты выглядишь нелепо и не открываешь новые горизонты. Дэвид Боуи сделал это за несколько десятилетий до того, как тебя зачали», — обратился ведущий к Стайлзу.

Пользователи твиттера встали на защиту британского певца. Они вывели в топ соцсети хештег #foxnewsjacksofftoharrystyles («Fox News дрочит на Гарри Стайлза»).