Ведущий Fox News раскритиковал Гарри Стайлза в платье. Пользователи твиттера вступились за певца

Ведущий Fox News Раймонд Арройо раскритиковал образ Гарри Стайлза на обложке ноябрьского Vogue. На ней певец позирует в белом платье, поверх которого надет черный пиджак.
Арройо призвал Стайлза придерживаться мужской моды и носить, по крайней мере, штаны. Наряд артиста он назвал вещами, которые «мы не хотим в 2021 году».
«Гардероб, меняющий гендерные аспекты, не смотрится остро или артистично, ты выглядишь нелепо и не открываешь новые горизонты. Дэвид Боуи сделал это за несколько десятилетий до того, как тебя зачали», — обратился ведущий к Стайлзу.
Пользователи твиттера встали на защиту британского певца. Они вывели в топ соцсети хештег #foxnewsjacksofftoharrystyles («Fox News дрочит на Гарри Стайлза»).
Парень с Fox News сказал, что женственные наряды Гарри Стайлза не артистичны. Сынок, не тебе решать, что артистично, а что нет. В действительности ты не решаешь ничего. Ты лишь передаешь, что сказали другие.
Можно ли в 2021 году позволить людям носить одежду, которая им нравится? Это просто нелепо — если кто‑то хочет что‑либо надеть, просто позвольте ему. Это не сделает никому больно.
Я всегда знал, что все на Земле одержимы Гарри Стайлзом, и Fox News подтвердили мне это в очередной раз.
Fox News просто завидуют, что не могут снять платье, а Гарри может.
Не могу перестать смеяться над Fox News, которые посмели оскорбить Гарри Стайлза. Эти люди никогда не научатся. Его фанаты уничтожат вас.
Изображение на превью: Vogue/YouTube