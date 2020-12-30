Никита Кукушкин, Один Байрон и Филипп Авдеев танцуют в новогодней короткометражке «Гоголь-центра»

По сюжету короткометражки, в новогоднюю ночь в закрытое здание «Гоголь-центра» попадает доставщик еды, которого играет Алишер Финогеев. Курьер бродил по пустому темному театру, пока не попадает на сцену, где тут же начинается представление.

«Как‑то комментировать уходящий год — на это нужен еще один год. Как минимум, он был невероятно насыщенным и непривычным. И очень круто, что весь этот год, не смотря ни на что, вы были с нами! А мы с вами», — говорится в описании к видео.

23 декабря на сцене «Гоголь-центра» прошла презентация проекта «Помощь» — первого в мире приложения адресной и прозрачной поддержки. Автором идеи стал Никита Кукушкин. Проект нацелен на то, чтобы помочь пенсионерам и обеспечить им достойную жизнь.