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В Петербурге смягчили новогодние ограничения. Ресторанам разрешили с 4 января работать до 23.00

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:19

Власти Петербурга смягчили новогодние коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

В частности, продлили режим работы ресторанам и барам. С 4 по 31 января заведения смогут принимать посетителей до 23.00. До этого общепиту было запрещено работать после 19.00 — ограничение действовало до 10 января. Между тем запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохранится.

Изменения касаются в том числе заведений в торговых центрах, если у них есть отдельный вход с улицы и нет сквозного доступа в другие помещения ТЦ. При этом ограничения на работу фуд-кортов продолжат действовать.

Театры смогут снова принимать зрителей с 7 января при условии, что зал будет заполнен не большем чем на 25%. Однако организованные группы детей до 16 лет не смогут посещать театральные мероприятия до 31 января.

Все остальные запреты также продлеваются до 31 января включительно.

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