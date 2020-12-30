Прокуратура нашла нарушения у иркутского приюта, обвиненного в массовом убийстве животных

Прокуратура Иркутской области нашла нарушения при заключении муниципальных контрактов с приютом «Пять звезд», который зоозащитники обвинили в массовом убийстве кошек и собак. Об этом говорится на сайте ведомства.

В частности, в техзаданиях контрактов не указаны места содержания животных и условия возврата питомцев хозяевам. Кроме того, органы местного самоуправления не проводили экспертизу оказанных приютом услуг и не проверяли документы по исполнению контрактов.

Прокуратура потребовала у муниципальных органов устранить нарушения закона, организовать отлов безнадзорных животных и создать пункт их временного содержания. Из некоторых контрактов, заключенных с ООО «Пять звезд», исключили фразы об умерщвлении и утилизации животных.

Проверка «Пять звезд» продолжается. Пока прокуратура не сообщила о нарушениях, связанных с истязаниями над животными и их убийствами.

Проверку деятельности «Пять звезд» начали после того, как волонтерам удалось проникнуть на его территорию в начале ноября. Общественные инспекторы нашли в приюте десятки трупов собак со следами насильственной смерти. Остальные, по словам зоозащитников, находились в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% были признаки чумы и парвовируса.

Зоозащитная организация «Вита» обвинила «Пять звезд» в убийстве 50 тыс. кошек и собак с 2008 года. По словам организации, уличные собаки убиваются непосредственно во время отлова и лишь некоторые поступают в приют, где быстро умирают от голода, жажды или инфекции.