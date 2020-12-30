Москино и правительство города поддержат кинематографистов, снимающих Москву

Правительство Москвы и Москино откроют 1 января 2021 года прием заявок на получение грантов для кинематографистов, снимающих столицу. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Москино.

Финансовую поддержку получат кинопроизводители, фильмы которых популяризуют образ Москвы. Одно из важных условий — картины должны включать съемки на территории узнаваемых общественных пространств города, отражающих его самобытность. Такие эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража ленты.

Заявленные фильмы должны быть выпущены в прокат не ранее 1 января 2019 года, при этом художественные картины должны посмотреть в кино не менее 10 тыс. зрителей, а документальные — не менее 3 тыс.

Размеры грантов составят от 1 млн до 3 млн рублей для короткометражного кино и от 3 млн до 9 млн рублей для полнометражного. Фильмы, получившие призы на международных кинофестивалях, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме.

Оставить заявку можно на сайте Москино, их прием продлится до 31 марта 2021 года.