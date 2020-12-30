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Иран выплатит по 150 тыс. долларов семьям жертв крушения украинского самолета под Тегераном

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:18

Власти Ирана согласились выплатить по 150 тыс. долларов семьям жертв катастрофы украинского самолета, сбитого под Тегераном в январе этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

Выполнявший рейс в Киев самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Иранский военные признали, что украинский Boeing был сбит случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом и был принят за крылатую ракету. Согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана, лайнер сбили двумя ракетами из ЗРК «Тор-М1».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день Киев так и не получил от иранской стороны полную информацию о крушении, передает ТАСС.

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