В России создали первый антидот от коронавируса

В России разработали два новых уникальных препарата от коронавируса. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Один из них — первый этиотропный препарат, который воздействует непосредственно на вирус. «Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», — подчеркнула Скворцова. Второй препарат направлен на профилактику цитокиновой реакции, возникающей при самых сложных формах COVID-19.

Первое средство уже прошло доклинические исследования, которые показали его полную безопасность. Этот препарат не действует на организм и иммунитет человека, а его эффективность превышает 99%.

«Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире», — отметила Скворцова.

По ее словам, ФМБА уже запатентовало оба препарата. Когда они могут поступить в продажу, руководитель агентства не уточнила.