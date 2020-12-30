В китайском сериале заблюрили все рождественские елки, чтобы не пропагандировать западные ценности

В Китае в заключительном эпизоде популярного детективного сериала «Кто убийца?» заблюрили все рождественские елки и украшения (даже праздничные колпаки на героях!), чтобы не пропагандировать западные ценности. Об этом пишет Global Times.
В каждой серии шоу герои должны вычислить убийцу по мельчайшим деталям на месте преступления. В эпизоде, который вышел 24 декабря, то есть в канун католического Рождества, местом преступления стал празднично украшенный отель. В его холле стояли рождественские елки, которые оказались размыты до силуэтов. На некоторых кадрах вообще размыто практически все, разглядеть можно только актеров.
Mango TV — стриминговая платформа, выпускающая сериал, — никак не объяснила произошедшее. Китайцы считают, что атрибуты Рождества заблюрили, чтобы избежать обвинений в пропаганде западных ценностей и поклонении заграничным вещам.
Но у пользователей соцсетей есть еще одна версия: якобы продюсеры таким образом пытаются спровоцировать дискуссию и, следовательно, привлечь большее внимание к сериалу.