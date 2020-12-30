В китайском сериале заблюрили все рождественские елки, чтобы не пропагандировать западные ценности

В Китае в заключительном эпизоде популярного детективного сериала «Кто убийца?» заблюрили все рождественские елки и украшения (даже праздничные колпаки на героях!), чтобы не пропагандировать западные ценности. Об этом пишет Global Times.

В каждой серии шоу герои должны вычислить убийцу по мельчайшим деталям на месте преступления. В эпизоде, который вышел 24 декабря, то есть в канун католического Рождества, местом преступления стал празднично украшенный отель. В его холле стояли рождественские елки, которые оказались размыты до силуэтов. На некоторых кадрах вообще размыто практически все, разглядеть можно только актеров.