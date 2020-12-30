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Иноагенты-физлица, СМИ на митингах и цензура против российских медиа: какие законы подписал Путин

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:15

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал несколько федеральных законов. Их список можно найти на официальном портале правовой информации.

«Афиша Daily» собрала некоторые из одобренных Путиным документов.

Ужесточение правил работы СМИ на митингах и перенос публичных акций

Путин подписал закон, ужесточающий работу СМИ на публичных акциях, запрещающий митинги около задний экстренных служб и позволяющий переносить акции при угрозе терроризма или ЧС.

Согласно закону, журналисты не имеют права непосредственно участвовать в публичных акциях — в том числе, как организаторы. Сотрудники СМИ должны будут иметь при себе опознавательные знаки, которые разработает Роскомнадзор.

Митингом можно будет признать несколько одиночных пикетов, объединенных общим смыслом. Суды также смогут признавать митингами очереди на одиночные пикеты.

Блокировка сайтов, которые вводят цензуру против российских медиа

Также Путин подписал закон о борьбе с цензурой зарубежных интернет-сервисов против российских медиа. Согласно нему, Роскомнадзор сможет замедлять трафик или просто блокировать такие сайты — например, YouTube, Twitter или Facebook — за «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации».

Инициировать блокировку будет Генеральная прокуратура вместе с МИД. Сайты, которые уличат в нарушении закона, внесут в специальный список ресурсов, нарушающих «основополагающие права и свободы человека, права и свободы граждан России».

Законопроект был внесен еще в ноябре группой депутатов Госдумы. По их мнению, от цензуры YouTube, Twitter и других сайтов пострадали такие издания, как Russia Today, РИА «Новости» и «Крым 24».

Иностранные агенты-физлица

Еще один закон, который подписал президент, присваивает статус иностранных агентов физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц.

Среди признаков, за которые могут отнести к иностранным агентам — сбор информации о военной или военно-технический деятельности, которая может быть использована против безопасности России, а также участие в политической деятельности, профинансированное из заграницы.

Согласно закону, публикации в СМИ об иноагентах необходимо будет помечать, а сами НКО или физические лица, попавшие в реестр иностранных агентов, должны будут отчитываться о своей деятельности перед Минюстом.

Биологическая безопасность

Путин также подписал закон о биологической безопасности. Документ закрепляет это понятие в российском законодательстве и определяет полномочия государства по защите от биологических угроз.

Закон поможет проконтролировать применение антимикробных лекарств — он введет учет их производства и перемещения через границу, отпуск по рецепту в аптеках.

Документ также предусматривает меры по предотвращению терактов с использованием биологических агентов.

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