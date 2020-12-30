Новый роман Владимира Сорокина выйдет в следующем году. Он получит название «Доктор Гарин»

В издательстве Corpus в 2021 году выйдет новый роман Владимира Сорокина. Он получит название «Доктор Гарин», говорится на сайте издательства.

Книга будет выпущена в серии «Весь Сорокин», которая на данный момент включает 18 изданий. Сюжет, точная дата выхода и другие подробности пока неизвестны.

Владимир Сорокин — один из самых крупных русских писателей современности, представитель постмодернизма, концептуализма и соц-арта в литературе. Как литератор он сформировался в среде художников и писателей московского андерграунда, начал публиковаться за границей в 1980-х, а в России с 1990-х.

Среди самых известных работ Сорокина — «Норма», «День опричника», «Сахарный Кремль», «Метель» и «Теллурия». За последние две он получил премии «Большой книги», а «Метель» была признана лучшей книгой-лауреатом «НОСа» в 2009–2019 годах.

В марте 2017 года вышел последний крупный роман Сорокина «Манарага» (также удостоенный премии «НОС»), который продолжает выстраивать картину мира, описанного в «Теллурии». Отрывок из него можно прочитать здесь.