Борис Акунин выпустил книгу анекдотов, а весь гонорар за нее отправил московской «Ночлежке»

Писатель Борис Акунин выпустил сборник интеллектуальных анекдотов с собственными комментариями, а весь гонорар за книгу отправил благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» в Москве. Об этом он сам рассказал в фейсбуке.

В прошлом году Акунин попросил своих подписчиков прислать ему примеры анекдотов, которые для понимания требуют «какого-никакого культурного бэкграунда». Они были нужны ему для написания эссе о феномене интеллектуального анекдота.

«Мне прислали около 5000 анекдотов. И совершенно выбили из рабочего настроения — я несколько дней просуществовал словно под веселящим газом. Эссе в результате так и не написал. Вместо этого возникла идея сохранить для потомства, которое потом спасибо скажет, стихийно образовавшийся кладезь национального юмора», — объясняет писатель.

Сборник поделился на две части: в первой — анекдоты, «понятные всякому человеку с незаконченным высшим образованием», во второй — узкопрофессиональные, «над которыми будет смеяться только тот, кто обладает некими специальными знаниями».

По словам директора «Ночлежки» Григория Свердлина, Акунин перевел в пользу организации 700 тыс. рублей.

В декабре у писателя вышла еще одна книга — «Сказки народов мира». Она представляет собой «девять историй с привычными персонажами и нестандартными сюжетами, в которые будет интересно погрузиться как детям, так и взрослым».