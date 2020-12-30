«Яндекс» вместе с группой «Хадн дадн» выпустил ролик, в котором поздравил всех с Новым годом

Компания «Яндекс» вместе с группой «Хадн дадн» выпустила ролик, в котором поздравила всех с наступающим Новым годом. В видео звучит песня «Мы сегодня дома», вышедшая два года назад, но ставшая особенно актуальной в 2020 году.

«Год прошел для многих в изоляции и на карантине. Да, мы были не рядом, но мы были вместе: учились, работали, тренировались, волновались и радовались, помогали друг другу. Новогодний клип «Яндекса» на песню «Мы сегодня дома» мы посвящаем уходящему году, который нас объединил. Пока, 2020-й! Впереди — новый год», — говорится в описании к видео на ютьюбе.