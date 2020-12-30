Парламент Аргентины одобрил легализацию абортов

Сенат Аргентины одобрил законопроект о легализации абортов. Голосование транслировалось на ютьюб-канале верхней палаты парламента.

За принятие закона, позволяющего проводить аборты без медицинских показаний при сроке беременности до 14 недель, проголосовали 38 сенаторов, против высказались 29, еще один — воздержался. Рассмотрение инициативы продолжалось почти 12 часов.

Сторонники принятия закона, которые следили за дебатами на больших экранах возле здания парламента, встретили решение сенаторов овациями и радостными криками.