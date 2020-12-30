«Афиша» и «Рамблер/касса» приготовили новогодние подарки за покупку билетов в их приложениях

«Афиша» и «Рамблер/касса» разыграют новогодние подарки среди пользователей, купивших билеты в кино, на концерты и другие мероприятия через их приложения с 30 декабря по 10 января. Об этом представители сервисов рассказали «Афише Daily».

Участники розыгрыша смогут получить:

Для участия в конкурсе нужно купить билет в приложении «Афиши» или «Рамблер/кассы» с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021-го. Затем необходимо ввести номер заказа из письма с билетом в специальное поле и нажать «Участвовать».

Розыгрыш призов пройдет 15 января, победителей выберут случайным образом. Тот, кто выиграет в конкурсе, получит свой подарок вместе с письмом от организаторов по электронной почте.