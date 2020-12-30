«Афиша» и «Рамблер/касса» приготовили новогодние подарки за покупку билетов в их приложениях

«Афиша» и «Рамблер/касса» разыграют новогодние подарки среди пользователей, купивших билеты в кино, на концерты и другие мероприятия через их приложения с 30 декабря по 10 января. Об этом представители сервисов рассказали «Афише Daily».
Участники розыгрыша смогут получить:
- Одну из 10 подписок «Оптимум» на 60 дней победителям и 30 дней подписки «Оптимум» на 30 дней всем пользователям от сервиса Okko;
- Один из 5 наборов полезных продуктов от сети «Город-Сад»;
- Одну из 10 коробок с лимонадами от «Городских напитков»;
- Один из 7 подарочных кофейных наборов от noname roasters;
- Один из 10 наборов конфет ручной работы ERA by Без рецепта;
- Один из 7 сертификатов на 2000 рублей в бар «Ровесник»;
- Один из 10 сертификатов на 3000 рублей в матча-бар Touch of Matcha;
- Один из 10 сертификатов на 3000 рублей в японское бистро J'PAN;
- Один из 10 сертификатов на 3000 рублей в ресторан RA’MEN;
- Один из 10 сертификатов на 1000 рублей в кино, театр или на концерт от «Рамблер/кассы».
Для участия в конкурсе нужно купить билет в приложении «Афиши» или «Рамблер/кассы» с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021-го. Затем необходимо ввести номер заказа из письма с билетом в специальное поле и нажать «Участвовать».
Розыгрыш призов пройдет 15 января, победителей выберут случайным образом. Тот, кто выиграет в конкурсе, получит свой подарок вместе с письмом от организаторов по электронной почте.