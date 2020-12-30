«Я хочу жить»: Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости

Британский актер сэр Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости — за два дня до своего 83-летия. Об этом он сообщил у себя в твиттере.

Хопкинс рассказал, что решение не пить алкоголь сильно изменило его жизнь. Он пришел к выводу, что пора бросить пить, когда 45 лет назад чуть не «напился до смерти», и у него был «тревожный звонок».

«Я шел прямиком к катастрофе, напился до смерти. Не проповедую, но я тогда получил послание: «Ты хочешь жить или умереть?» И я сказал: «Я хочу жить». И внезапно пришло облегчение, и жизнь стала потрясающей», — заявил Хопкинс.

Актер признал, что с того момента у него были моменты, когда он принимал алкоголь — сэр Энтони Хопкинс назвал их «выходными» и «небольшими сомнениями».

«Вы, молодые люди, не сдавайтесь. Просто продолжайте сражаться. Будьте смелыми, и могучие силы придут к вам. Это поддерживало меня на протяжении всей моей жизни», — сказал актер.