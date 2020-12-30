Вышел трейлер сериала «Супермен и Лоис» от телеканала The CW. Премьера шоу запланирована на 23 февраля 2021 года.

По сюжету Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и детьми — двумя сыновьями-подростками, которые могут унаследовать силы отца, — переезжает в Смолвиль. Там он надеется найти баланс между супергеройством и семейной жизнью.

Супермена сыграл Тайлер Хэклин, а Лоис Лейн — Битси Таллок. Для них сериал станет первым сольным проектом. Ранее персонажи эпизодически появлялись в «Супергерл», «Флэше» и некоторых других шоу супергеройской линейки The CW.