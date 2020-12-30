В России за сутки выявили 26 513 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 489 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Архангельской областях и Республике Карелии.