В России за сутки выявили 26 513 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 489 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Архангельской областях и Республике Карелии.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 131 550. За последние сутки вылечились 29 235 человек, за все время — 2,5 млн. За сутки умерли 599 пациентов, за все время — 56 426.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81,9 млн человек, 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (19,5 млн). На втором и третьем — Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн).