В московском метро появились терминалы, где можно взять в аренду пауэрбанки. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.
Пока аренда портативных аккумуляторов доступна только на станциях «Павелецкая», «Парк Культуры» и «Комсомольская». В ближайшее время в метро появится гораздо больше терминалов «EnerGo», их общее число достигнет ста.
Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно будет скачать приложение «EnerGo», найти терминал и оплатить аренду банковской картой. Вернуть аккумулятор можно в любом терминале сети — они расположены не только в подземке, но и по всему городу.