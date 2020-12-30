В московском метро появились терминалы, где можно взять в аренду пауэрбанки. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

Пока аренда портативных аккумуляторов доступна только на станциях «Павелецкая», «Парк Культуры» и «Комсомольская». В ближайшее время в метро появится гораздо больше терминалов «EnerGo», их общее число достигнет ста.