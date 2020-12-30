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Олег Тиньков откроет свой благотворительный фонд

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:15

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» (в нее входит «Тинькофф банк») Олег Тиньков откроет свой благотворительный фонд. Об этом сообщило РИА «Новости».

Официально организация появится 1 февраля. Она займется донорством — каким именно, пока неизвестно. По словам Тинькова, первые деньги в фонде уже появились, их пожертвовал один из коллег бизнесмена. В ближайшее время начинание могут поддержать еще несколько человек.

«Вы знаете, мы, на самом деле, этот фонд только регистрируем 1 февраля, там у нас счет откроется, и самое смешное, что — или не смешное, а самое приятное, что уже один мой коллега — топ-менеджер банка отдал весь свой годовой бонус, а это больше 1 миллиона долларов, в этот фонд… Уже не начав, мы начали собирать деньги», — сказал Тиньков.

В декабре траст Rigi Trust, подконтрольный Тинькову и его семье, продал ценные бумаги группы «Тинькофф» на сумму в 325 млн долларов. Вырученные средства бизнесмен направил на запуск фонда (200 млн долларов) и урегулирование личных юридических проблем.

В марте стало известно, что Тиньков болен лейкемией. Летом банкир перенес пересадку костного мозга и на данный момент проходит восстановление после трансплантации. По его словам, полное выздоровление ожидается только в середине 2021 года.

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