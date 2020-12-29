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Аттестаты российских школьников промаркируют QR-кодами

Юлия Онодэра
Вчера в 23:58

Аттестаты российских школьников промаркируют QR-кодами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал Минпросвещения РФ.

С помощью этой меры ведомство рассчитывает защитить документы об общем образовании от подделок. QR-коды появятся не только на самих аттестатах, но и на приложениях к ним.

«Белое поле в форме квадрата размером 20×20 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», — так описывают новые знаки в приказе министерства.

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