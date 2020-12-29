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Дед Мороз завел аккаунт в TikTok

Константин Зорниченко
Вчера в 23:40

Дед Мороз из Великого Устюга завел страницу в тиктоке. Он уже получил галочку о верификации.

Завести аккаунт Деду Морозу предложил тиктоткер из Калининграда Всеволод Алымов во время поездки в резиденцию новогоднего волшебника. Теперь подписчики хранителя зимних праздников могут посмотреть короткие видео из его резиденции.

@dedmorozofficial

Вот такая сказочная красота на вотчине Деда Мороза ❄ #новыйгод2021 #новогоднееволшебство #tiktokstudiorus

♬ Новогодняя - Дискотека Авария

Дед Мороз в тиктоке поет песни, танцует и призывает пользователей показывать, как они украшают елки. Самым популярным видео на его странице оказалась экскурсия по резиденции под песню «Новогодняя» Дискотеки Аварии.

Ранее новогодний волшебник из Великого Устюга поддержал акцию такси Uber «Вас ожидает Дед Мороз». При заказе поездки по тарифам UberX, Kids или Select за рулем такси можно будет встретить Дедов Морозов, которые в этом году из‑за пандемии коронавируса оказались не востребованы на утренниках и корпоративах.

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