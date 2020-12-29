Дед Мороз завел аккаунт в TikTok

Завести аккаунт Деду Морозу предложил тиктоткер из Калининграда Всеволод Алымов во время поездки в резиденцию новогоднего волшебника. Теперь подписчики хранителя зимних праздников могут посмотреть короткие видео из его резиденции.

Дед Мороз из Великого Устюга завел страницу в тиктоке. Он уже получил галочку о верификации.

Дед Мороз в тиктоке поет песни, танцует и призывает пользователей показывать, как они украшают елки. Самым популярным видео на его странице оказалась экскурсия по резиденции под песню «Новогодняя» Дискотеки Аварии.

Ранее новогодний волшебник из Великого Устюга поддержал акцию такси Uber «Вас ожидает Дед Мороз». При заказе поездки по тарифам UberX, Kids или Select за рулем такси можно будет встретить Дедов Морозов, которые в этом году из‑за пандемии коронавируса оказались не востребованы на утренниках и корпоративах.