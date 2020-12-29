На Кубе планируют начать вакцинацию от COVID-19 собственным препаратом в 2021 году

На Кубе планируют начать вакцинацию от COVID-19 в 2021 году. Для этого хотят применять препарат, разработанный учеными республики. Об этом сообщил «Интерфакс».

На данный момент на острове разрабатывают две вакцины — Soberana01 и Soberana02. Их создали в Институте имени Финлея. Первый препарат сейчас завершает первый этап клинических испытаний, второй — вышел на вторую фазу исследований.

По словам директор Института имени Финлея Висенте Бенкомо, «вакцинация населения возможна в первой половине 2021 года». За время пандемии на Кубе 11,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 143 человека.