Умер Пьер Карден, Содерберг снимет сиквел «Заражения» и другие новости дня

Умер французский модельер Пьер Карден. Он скончался утром 29 декабря в Париже в возрасте 98 лет.

Юлия Цветкова возглавила рейтинг самых влиятельных фигур в российском искусстве по версии «Артгида». Первое место ей просил отдать директор «Гаража» Антон Белов, который победил по итогам голосования жюри.

В России за сутки выявили 27 002 случая коронавируса во всех регионах. Умерли 562 пациента.

В России появятся паспорта вакцинированных от коронавируса. С января их можно будет автоматически получить на портале госуслуг.

Зимние каникулы в московских школах для учеников 1-11 классов продлили на неделю — до 17 января. Мэр Сергей Собянин заявил, что осенью такие же меры помогли сдержать распространение коронавируса.

«Московский комсомолец» опубликовал новость о том, что школьница «соблазнила отчима». После критики правозащитников заголовок изменили, но содержание оставили прежним.

ФСБ и Минюст США накрыли в Подмосковье трансграничную наркогруппировку. Правоохранители изъяли свыше 300 килограмм кокаина.

В Германии лебедь задержал 23 поезда. Он скорбел о собрате, погибшем на путях.

В Москве задержали замначальника уголовного розыска отдела МВД по Басманному району. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,1 млн рублей.

Полиция составила административный протокол на режиссера Виталия Манского за одиночный пикет с синими трусами. В документе они описаны как «средство наглядной агитации».

ФСБ попросила расширить свои полномочия и увеличить выплаты сотрудникам. Поправки рассмотрят до 11 января.

Монеточка и Шарлот спели новогоднюю песню из «Ну, погоди!». А написавший музыку к новым эпизодам мультсериала Иван Дорн выпустил вместе с Mario Basanov ЕР «Face to Face».

Стивен Содерберг снимет сиквел «Заражения» 2011 года. Фильм о распространении вируса приобрел вторую популярность на фоне пандемии COVID-19.

Саша Малой, Михаил Шац и Алексей Квашонкин примут участие в трехдневном новогоднем шоу Stand Up Club № 1. Каждый вечер с 4 по 6 января перед зрителями свои номера будут представлять по пять комиков.