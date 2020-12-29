Силовики сорвали благотворительный маркет и автограф-сессию Марии Алехиной в баре «Ровесник»

В Москве силовики пришли в бар «Ровесник», где проходила автограф-сессия участницы Pussy Riot Марии Алехиной и благотворительный маркет «Культраба». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на активистку.

По ее словам, в бар зашли 12 силовиков, которые перекрыли вход для посетителей, заявив, что проводят проверку. Правоохранители заставили убрать маркет и книги Алехиной «Riot Days».

«Культраб» в это время проводил в баре продажу мерча социальных проектов. В маркете участвовали Фонд имени Андрея Рылькова, московский центр «Насилию.нет», организация защиты животных «РусДог» и издание «Холод».