Власти Москвы заявили, что 97% избыточных смертей в ноябре связаны с COVID-19

В ноябре 2020 года в Москве умерли 14 456 человек — это на 4740 смертей больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом сообщил Департамент здравоохранения столицы.

В 97% случаев, как отметили в ведомстве, основной или сопутствующей причиной смерти стал коронавирус. По данным департамента, непосредственно от него умерли 3418 человек. Кроме того, еще в 188 случаях COVID-19 оказал существенное влияние на развитие другого заболевания.

В ноябре значительно увеличилось число заболевших коронавирусом: в среднем выявляли более 6000 новых зараженных за сутки (в октябре — около 4200). По информации Мосгорздрава, в ноябре в среднем диагностировали на 43% больше новых случаев COVID-19, однако доля умерших увеличилась лишь на 0,2% (с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре).

Накануне Росстат опубликовал статистику смертности в ноябре. Всего в России за месяц умерли 219 872 человека, это на 78 541 человека больше, чем годом ранее. COVID-19 стал причиной, как подчеркнули в ведомстве, только 42,6% избыточных смертей.