«Точка»: в 2020 году более прибыльными были бизнесы, основанные женщинами

В 2020 году бизнесы, основанные женщинами, зарабатывали больше, чем те компании, которые открыли мужчины. Об этом сообщил Inc. со ссылкой на банк для предпринимателей «Точка», проанализировавший состояние российского бизнеса.

Банк рассмотрел в своем исследовании фирмы, открытые до 2019 года. В июне 2020 года те компании, которыми владеют женщины, начали показывать более высокие бизнес-результаты. Осенью динамика среднего объема выручки составила 20%.

По мнению специалистов «Точки», «женский» бизнес вырос за счет салонов красоты и парикмахерских, которым правительство разрешило летом возобновить работу.

Банк отмечает, что среди российских предпринимателей только 30% женщин. Причем в некоторых регионах число женщин-бизнесменов значительно ниже, например, в Северо-Кавказском округе их всего 20% — это минимальный показатель по стране.

Больше всего предпринимательниц в Иркутской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях. В этих регионах максимальное число женщин в бизнесе — 33%.

Наиболее прибыльными отраслями в 2020 году стали разработка компьютерного ПО (65,6%), производство одежды (36,3%), интернет-магазины (21,7%), медицина и здравоохранение (13,7%) и продажа непродовольственных товаров (10%).

Напротив, самыми убыточными отраслями оказались турагентства и туроператоры (-61,3%), спорт, отдых и развлечения (-39,1%), гостиничный бизнес, хостелы (-34,4%), творчество, искусство, развлечения (-32,7%) и рестораны, кафе, общепит (-30,9%).