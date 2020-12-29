В начале 2021 года выйдет бесплатное сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077

Подробностей разработчики не раскрывают, на сайте лишь написано, что DLC «расскажет новую историю о Найт-сити».

Первое сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 появится в начале следующего года и будет бесплатным. Об этом говорится на сайте игры.

В октябре прошлого года руководитель краковского офиса CD Projekt Red Джон Мамайс заявлял, что модель по выпуску бесплатных DLC и крупных платных дополнений для третьего «Ведьмака» отлично сработала. «Я не вижу причин, почему мы не должны попытаться повторить успех с Cyberpunk 2077», — отмечал он.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — после длинной череды переносов. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Несмотря на задержки, во время которых создатели обещали устранить неполадки, игра вышла со множеством багов. «Афиша Daily» нашла самые забавные и собрала впечатления игроков.

Недавно создатели игры — польская студия CD Projekt Red — извинились за это перед геймерами и пообещали вернуть деньги всем, кто недоволен релизом. Sony убрала игру из PlayStation Store.