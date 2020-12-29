За весь декабрь солнце в Петербурге светило менее 13 часов

В декабре продолжительность солнечного сияния в Петербурге составила 12,9 часов. Из них большая часть пришлась на первую половину месяца. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, пишет ТАСС.

По его словам, вторая половина месяца была практически без солнца и в оставшиеся дни 2020-го изменений ждать не стоит. За весь декабрь только в шесть дней солнце на некоторое время выходило из‑за облаков.

«Вчера появлялось (солнце — Прим. ред.), но наш прибор его не берет, потому что оно очень низкое, просто просветления были. Практически полмесяца перед Новым годом мы живем в облаках и не видим солнечного света», — констатировал синоптик.

13 солнечных часов за месяц — не рекорд для Петербурга. В 2018 году за весь декабрь солнце светило менее 90 минут. Для сравнения, в 1998 году — 16 часов, а в 2003-м — 14,7 часа.