Собянин продлил зимние каникулы для московских школьников до 17 января

Зимние каникулы в московских школах для учеников 1-11 классов продлеваются на неделю — до 17 января. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, продление осенних каникул помогло сдержать распространение коронавируса в городе.

«По мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель», — написал Собянин.

На длинные каникулы также уйдут колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. В это время занятий не будет ни в очном, ни в дистанционном формате.

Кроме того, Собянин объявил о расширении списка тех, кто может пройти вакцинацию от коронавируса. Для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, работников строительного комплекса, а также студентов колледжей и вузов старше 18 лет запись на вакцинацию открывается 30 декабря.

Мэр также подписал указ, согласно которому москвичи старше 65 лет, студенты и люди с хроническими заболеваниями смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте после того, как получат вакцину от COVID-19. Социальные карты обещают разблокировать через две недели после введения второго компонента препарата.