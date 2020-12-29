Завершилось строительство храма МЧС в Москве

Депутат Госдумы и куратор «Программы-200» Владимир Ресин заявил, что храм Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково готов к сдаче в эксплуатацию: он полностью возведен, украшен и меблирован. В нем уже отслужили молебен в честь 30-летия основания МЧС.

В Москве завершилось строительство главного храма МЧС России . Об этом сообщает «Интерфакс».

Верхний храм рассчитан на 500 прихожан, нижний — еще на 300. В четырехъярусной колокольне находятся 11 колоколов.

«Храм будет полностью открыт и заживет полноценной приходской жизнью только после чина его Великого освящения, прошение о проведении которого будет подано приходом на имя патриарха к Рождеству. Чин Великого освящения пройдет в первом полугодии 2021 года», — рассказал Ресин.

Московский храм Смоленской иконы Божией Матери строится с 2016 года — тогда генералы МЧС подарили церкви икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Год спустя настоятель обсуждал с руководством ведомства духовное окормление бойцов.