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Завершилось строительство храма МЧС в Москве

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:21

В Москве завершилось строительство главного храма МЧС России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутат Госдумы и куратор «Программы-200» Владимир Ресин заявил, что храм Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково готов к сдаче в эксплуатацию: он полностью возведен, украшен и меблирован. В нем уже отслужили молебен в честь 30-летия основания МЧС.

Верхний храм рассчитан на 500 прихожан, нижний — еще на 300. В четырехъярусной колокольне находятся 11 колоколов.

«Храм будет полностью открыт и заживет полноценной приходской жизнью только после чина его Великого освящения, прошение о проведении которого будет подано приходом на имя патриарха к Рождеству. Чин Великого освящения пройдет в первом полугодии 2021 года», — рассказал Ресин.

Московский храм Смоленской иконы Божией Матери строится с 2016 года — тогда генералы МЧС подарили церкви икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Год спустя настоятель обсуждал с руководством ведомства духовное окормление бойцов.

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