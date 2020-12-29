Организаторы Gamma объявили даты проведения фестиваля в 2021 году

Ежегодный фестиваль музыки и современной культуры Gamma пройдет в следующем году в Петербурге с 9 по 11 июля. Об этом «Афише Daily» сообщили его организаторы.
Билеты на фестиваль уже доступны на официальном сайте — пока что минимальная цена посещения основной программы и воскресного афтерпати составляет 2021 рубль. С наступлением нового года стоимость билетов обещают повысить.
Вместе с анонсом организаторы выпустили тизер фестиваля и написали манифест к своей аудитории.
2020-й прощай.
Мы решили забрать с собой в следующий год только лучшие мгновения, которые мы пережили вместе с вами и собрали их в этом коротком видео, символизирующем для всех нас надежду и дающее уверенность в том, что мы можем преодолеть всё!
Для нас единство — важная миссия фестиваля. Мы считаем, что только объединяясь, вдохновляя друг друга и создавая новое вместе, мы можем двигаться вперёд с позитивом и ясным смыслом, преодолевая препятствия, которые жизнь создает на нашем пути. Пусть в новом году двигаться по этому пути будет ещё интереснее, во всяком случае, мы постараемся сделать его увлекательным путешествием для всех нас. Желаем ярких праздников и исполнения желаний!
В 2020 году фестиваль Gamma изначально должен был пройти в Петербурге с 9 по 13 июля, но из‑за пандемии коронавируса его решили перенести. В итоге мероприятие состоялось 5 и 6 сентября.
Изображение на превью: m_division/YouTube