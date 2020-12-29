Организаторы Gamma объявили даты проведения фестиваля в 2021 году

Ежегодный фестиваль музыки и современной культуры Gamma пройдет в следующем году в Петербурге с 9 по 11 июля. Об этом «Афише Daily» сообщили его организаторы.

Билеты на фестиваль уже доступны на официальном сайте — пока что минимальная цена посещения основной программы и воскресного афтерпати составляет 2021 рубль. С наступлением нового года стоимость билетов обещают повысить.

Вместе с анонсом организаторы выпустили тизер фестиваля и написали манифест к своей аудитории.