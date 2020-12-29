«Академия звука» объявила победителей дополнительного конкурса

Проект «Академия звука» объявил победителей дополнительного конкурса. Ими стали Виктория Пестрова, Катя Рикеда, Таня Шильцина, Валерия Бурова и Соня Кривошей. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Лауреатов отбирали на основе экспертной оценки и открытого голосования в «ВКонтакте». Конкурсанты получили от соцсети купон на таргетированную рекламу на 20 тыс. рублей, аудиорекламу на 500 тыс. прослушиваний и попадание в топ сообществ на одну неделю.

«Мы стремились уйти от «централизации» в работе Академии Звука и не ограничиваться географией одного города — участником мог стать житель любого региона, а сами музыкальные лагеря располагались в Нижнем Новгороде и Новосибирске — оба расположены далеко от двух столиц. Поэтому получив свыше 16 тысяч заявок при первом конкурсном отборе, мы решили не ограничиваться и во времени, предоставив дополнительные возможности для продвижения начинающим музыкантам», — сказала директор «Роскультцентра» Мария Абрамова.

Ранее «Академия звука» объявила 10 победителей основного конкурса, а также обладателя специального приза. Им помогут с записью треков и съемками клипа.