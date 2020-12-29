Саша Малой, Михаил Шац и Алексей Квашонкин выступят на трехдневном новогоднем шоу Stand Up Club № 1

В Москве состоится больше шоу комиков Stand Up Club № 1 на сцене клуба Main Stage. Оно пройдет с 4 по 6 января — каждый вечер перед зрителями свои стендапы будут представлять пятеро комиков.

В первый день, 4 января, выступят телеведущий Михаил Шац, участник шоу каналов ТНТ и ТНТ4 Расул Чабдаров, участник «Книжного клуба», постоянный резидент стендап-клуба Евгений Сидоров, стендап-комики Марат Секаев и Ярослава Тринадцатко.

Посетители, пришедшие во второй день, 5 января, смогут увидеть выступления создателя шоу «Созвон» и ведущего Comedy Radio Евгения Чебаткова, «профессора российского юмора» Константина Пушкина, участника «Stand Up на ТНТ» и «Прожарки» на ТНТ4 Дмитрия Гаврилова, стендап-комиков Василия Медведева и Владимира Бухарова.

Наконец в последний день, 6 января, на сцену выйдут ведущий «Созвона» и один из создателей канала Labelcom Павел Дедищев, участник «Книжного клуба» и просто самый экспрессивный стендап-комик России Саша Малой, ведущий шоу «Порараз Бирацца» Алексей Квашонкин, участник «Шоу историй» и «Stand Up на ТНТ» Руслан Халитов и стендап-комик Дмитрий Коваль.

Все билеты можно купить на сайте Main Stage. Абонемент на все три январских концерта можно приобрести со скидкой 25%.