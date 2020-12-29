Работу «Главклуба» приостановили на 8 дней из‑за концерта «Кровостока». Штрафа удалось избежать

Симоновский суд Москвы приостановил работу «Главклуба» на 8 дней из‑за эпидемиологических нарушений на концерте «Кровостока». Об этом сообщил в фейсбуке основатель клуба Игорь Тонких.
Площадке грозил штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 дней, однако этого удалось избежать. Суд принял более мягкое решение, поскольку клуб согласился с выявленными нарушениями и устранил их, отметил Тонких.
Поскольку площадку опечатали 22 декабря, уже 30 декабря она сможет вновь открыться.
Роспотребнадзор запретил до суда деятельность «Главклуба» из‑за нарушений, которые выявили на концерте «Кровостока» 19 декабря. По мнению ведомства, площадка не обеспечила соблюдение масочного режима и социальной дистанции.