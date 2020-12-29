Работу «Главклуба» приостановили на 8 дней из‑за концерта «Кровостока». Штрафа удалось избежать

Симоновский суд Москвы приостановил работу «Главклуба» на 8 дней из‑за эпидемиологических нарушений на концерте «Кровостока». Об этом сообщил в фейсбуке основатель клуба Игорь Тонких.

Площадке грозил штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 дней, однако этого удалось избежать. Суд принял более мягкое решение, поскольку клуб согласился с выявленными нарушениями и устранил их, отметил Тонких.

Поскольку площадку опечатали 22 декабря, уже 30 декабря она сможет вновь открыться.